Etten-Leur stopt miljoenen in ‘Gemeenschappelijke Regelingen’: terecht of niet?

Etten-Leur betaalt aan alle GR samen ruim tien miljoen euro per jaar, 10% van haar begroting. Uitkeringen moeten verstrekt, belastingaangiften verstuurd en economische belangen verdedigd worden. En ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten begeleid worden. Dat zijn wettelijke taken die gemeenten in samenwerking uitvoeren. Als een gemeente dat weer allemaal zelf zou moeten regelen, was ze tientallen procenten duurder uit.

Omdat het over taken gaat waarvan inwoners direct iets merken en omdat het over aanzienlijke uitgaven gaat. Ook zijn er politieke partijen die vinden dat ze ondanks het feit dat ze door burgemeesters of wethouders vertegenwoordigd worden in de besturen van de GR, op afstand staan en te weinig invloed hebben op de besluitvorming. Die discussie gaat overigens niet over de taken, maar over buffers die binnen de GR worden opgebouwd en over kosten van bedrijfsvoering. En daar valt over te praten.