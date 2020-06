Weer alle dagen les, ‘hartstikke knap, die flexibiliteit van iedereen’, zegt Etten-Leurse basisschooldirecteur

Het zijn tropenweken voor Ellen Broeders-Vermoesen die ruim vier jaar directeur is van basisschool De Hofstee in Etten-Leur. In haar werkkamer grenzend aan de aula, waar pijlen de looproutes in coronatijd aangeven, vertelt ze over de hectische periode waarin een school in de huidige crisis moet opereren. Niet alles verloopt vlekkeloos, maar in de woorden van Broeders voeren optimisme, enthousiasme en waardering de boventoon.