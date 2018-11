Boze heksen het vuur ingejaagd in Etten-Leur

Opperheks

Vorig jaar wandelden er meer dan 1.000 mensen mee. José Lockx, opperheks en tevens een van de organisatoren, hoopt dat dit jaar te overtreffen. ,,We organiseren het met meerdere wijkverenigingen. Iets samen organiseren vinden we leuk, want dan kunnen we groots uitpakken. Vanavond proberen we de stad te ontdoen van boze heksen en tovenaars. We wandelen naar de Westpolderplas, en onderweg komen we een hoop heksen tegen en huizen die versierd zijn met het door ons uitgedeelde spinrag. Ook krijgen de kinderen snoep en drinken. Eenmaal bij het kampvuur dansen we eromheen en jagen we zo de slechte heksen het vuur in."