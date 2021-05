Bovenste deel van 30 meter hoge hijskraan valt op bouwterrein in Etten-Leur

Protest­mars van Et­ten-Leur­se moeder voor dochters die vastzitten in ‘de ergste gevangenis van Turkije’

21 mei ETTEN-LEUR - Veel is er niet veranderd door haar protestmarsen, maar de Etten-Leurse Gunay Akkaya zet stug door. Donderdag ging ze, grotendeels te voet, van Den Haag naar Rotterdam om aandacht te vragen voor haar dochters Betül (28) en Bergün (26), die al jarenlang vastzitten in Turkije. ,,De hoop mogen we niet verliezen. Dat is alles wat we hebben.”