‘Bouwstart op maat’ voor eerste deel nieuwbouw Van Bergenpark

Gemeente kan niet zonder vrijwilli­gers als Louis Boumeester

12:59 ETTEN-LEUR - Hij is al 26 jaar voorzitter van met afstand de meest actieve wijkvereniging van Etten-Leur, Buurtbelang Banakkers, zet zich daar dag en nacht voor in, maar nu even wat minder. Want hij moet er niet aan denken dat corona vat krijgt op Ut Praotuis: ,,Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. We zijn maar vrijwilligers.”