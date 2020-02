Bouwplannen bij Kloostervelden: het uitlaatveldje blijft, het hertenkampje niet

Man (39) uit Et­ten-Leur krijgt twee jaar cel voor bezitten 1800 kilo hennep verstopt onder knoflook­bol­len

20 februari ETTEN-LEUR/BREDA - De 39-jarige Mohammad B. uit Etten-Leur moet twee jaar de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij was in bezit van 1800 kilo hennep, oordeelde de rechtbank in Breda donderdag.