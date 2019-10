Bouwleges: college Etten-Leur ziet geen reden tot verlaging kosten

Stikstof in West-Bra­bant: ‘Dit is geen oplossing voor de toekomst’

9 oktober WEST-BRABANT - De provincie wil bedrijven naast Natura 2000-gebieden zijn gevestigd helemaal stikstofvrij hebben. Dat betekent aanpassen of verkopen. Hoe valt dit in de buurt van de West-Brabantse Natura 2000-gebieden, de Brabantse Wal en het Ulvenhoutse Bos? ,,Ik heb er voor gekozen om boer te worden. Het is niet zo maar een verdienmodelletje.‘’