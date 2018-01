Bouwclubs Etten-Leur nog niet veel verder in zoektocht naar bouwruimte

ETTEN-LEUR - Op een heel klein lichtpuntje na is de Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur het afgelopen jaar nog niet veel verder gekomen in de zoektocht naar een bouwlocatie voor carnavalswagens. De zorgen bij oud-voorzitter en huidig bestuurslid Jan Weterings nemen alleen maar toe omdat er na het komende carnaval drie bouwclubs op straat staan.

Carnavalsvereniging We Doen Maar Wat was vorig jaar al dakloos en bouwde toen om die reden helemaal geen wagen. Volgende maand is de club wel van de partij in de optocht omdat er tijdelijk een bouwruimte is gevonden in Hoeven. Twee andere verenigingen, De Deurstampers en CV Witte Gij Ut, weten nu al dat zij voor het seizoen 2018-2019 op zoek moeten naar een nieuwe locatie. ,,Maar in die zoektocht komen we geen meter verder'', aldus Weterings.

Slotlaan

Het enige lichtpuntje is mogelijk een leegstaande loods aan de Slotlaan die de stichting met de gemeente al heeft bekeken. Maar het is nog lang niet zeker of de carnavalsclubs daar terecht kunnen, want voor dat pand zijn meerdere gegadigden. De gemeente wil daar ook andere verenigingen onderbrengen die nu nog zijn gehuisvest aan de Wipakker. ,,In principe is die ruimte qua oppervlakte geschikt voor drie bouwclubs, maar het is de vraag of dat financieel haalbaar is. Wij wachten nog op voorstellen van de gemeente'', zegt Weterings die jaloers is op bouwclubs in Tilburg en Bergen op Zoom. ,,In die steden hebben ze fantastische bouwruimtes''.

Geslonken

Voor de toekomst van het Ettense carnaval is een goede bouwplek van groot belang. Het aantal grote wagens in de optocht is de afgelopen jaren al geslonken van tien naar zes. ,,Voor een groot deel zijn die wagens toch bepalend voor de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van een optocht. Wij voelen er niks voor om wagens van buitenaf in te huren. De optocht moet Ettens blijven'', vindt Weterings.

Een ander probleem is dat er zich door gebrek aan bouwruimte geen nieuwe clubs melden. ,,Wij zijn afhankelijk van die paar bouwclubs die er nog zijn. Voor de zomervakantie moeten die weten waar ze aan toe zijn. In september gaan die al weer bouwen. Als de Slotlaan niks wordt, staan we met lege handen. Er is geen alternatief''.

Vragen