Bouwbedrijf dreigt Etten-Leur met dwangsom van één miljoen euro vanwege bouw Nieuwe Nobelaer

Van der Laer geïnstal­leerd als pastoor H. Mariaparo­chie

16:25 ETTEN-LEUR - Omlijst met tradities, gezang en kerkelijke symboliek is zondag John van der Laer geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de H. Mariaparochie. De laatste zes jaar was hij pastoor in de Sint Elisabethparochie in Raamsdonksveer. ,,We houden ons ook bij de kerk soms teveel bezig met bijzaken, maar in de kern moet het toch altijd blijven gaan over onze relatie met Jezus Christus.”