Bourgondiër Ron Rosbak (1960-2018) genoot van politiek handwerk

in liefdevolle herinneringETTEN-LEUR - Zelfs tijdens zijn ziekbed bemoeide Ron Rosbak zich nog met het werk binnen de APB-fractie. Vlak na de verkiezingen in 2018 overleed hij.

Het was een bizarre tijd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Etten-Leur. Ron Rosbak was al geruime tijd ziek en afwezig bij raads- en fractievergaderingen, toch hield fractiegenoot Jennie Boer hem op de hoogte tijdens haar wekelijkse bezoekjes.

Ron stond hoog op de kandidatenlijst, maar werd plots weer opgenomen in het ziekenhuis. Eerst wachten we de verkiezingsuitslag af, daarna gaan we het gesprek hierover aan, dacht fractievoorzitter Peter van der Wulp. Op 21 maart boekte de APB-fractie de grootste verkiezingswinst en 4 dagen later op 25 maart overleed Ron op 57-jarige leeftijd.

Volledig scherm Ron in verkiezingstijd in geel APB-jack met oud-voorzitter Ap Exalto (l) en raadslid Peter Donkers. © privécollectie De week daarop is achtereenvolgens de afscheidsdienst en diezelfde avond de installatie van de nieuwe gemeenteraad. ,,Je verliest een heel bijzonder iemand terwijl je tegelijkertijd een hoogtepunt in de politiek beleeft”, herinneren Van der Wulp en Boer zich het dubbele gevoel.

Quote In de politiek zijn we echt samengeko­men. Hebben we elkaar goed leren kennen en waarderen Peter van der Wulp, Fractievoorzitter APB Na enkele jaren actief te zijn geweest als eigenaar van een horecagelegenheid op de Markt, waar hij bekend stond als een zeer joviale kroegbaas, startte Ron zijn politieke carrière in 2010 bij het Algemeen Plaatselijk Belang in Etten-Leur. Het drietal kende elkaar al sinds de middelbareschooltijd op de KSE. ,,We waren niet zozeer bevriend”, vertelt Van der Wulp, ,,later leerde ik hem beter kennen omdat mijn vrouw ook deel uitmaakt van de Indonesische gemeenschap, net als Ron. Maar in de politiek zijn we echt samengekomen. Hebben we elkaar goed leren kennen en waarderen.’'

Voor fractiegenoot Boer was Ron een ideale partner tijdens haar politieke werk. ,,Ron had een economische achtergrond, een groot netwerk en we deden samen de portefeuille in het sociale domein. We zagen elkaar meerdere keren per week en probeerden zo veel mogelijk bijeenkomsten te bezoeken.”

Hij werkte in die tijd bij de Kamer van Koophandel in Breda. Zo kon hij de ondernemers hulp bieden en zijn politieke aspiraties ontwikkelen. De vrijgezelle Ron genoot van het leven, maar had geen gezin waarop hij kon terugvallen. Wel op de hechte Indonesische gemeenschap.

Volledig scherm Ron geniet van een heerlijke rijsttafel in gezelschap van Thérèse van Houten. © privécollectie ,,Hij had een goed leven, maar was ook vaak eenzaam. De politiek betekende veel voor hem. Ron was een op en top bourgondiër en dat had invloed op zijn gezondheid. Hij was zwaar suikerpatiënt en ook het roken kon hij niet laten”, vertellen ze.

Tijdens een operatie aan een nekhernia traden complicaties op en dat was de voorbode van een lang revalidatietraject in Breda. Uiteindelijk hield hij hieraan een dwarslaesie over. ,,Bij het afscheid van burgemeester Heleen van Rijnbach verscheen hij in een rolstoel.’’ ,,Maar hij bleef zich actief inzetten voor onze inwoners’', zegt Boer. ,,Zo bemiddelde hij tijdens zijn verblijf in het revalidatiecentrum voor speciaal taxivervoer voor andere patiënten. Ron was een echte verbinder.”

Kinderburgemeester

In Etten-Leur maakte hij zich sterk voor de komst van een kinderburgemeester. Zelf had hij geen kinderen, maar hij was er wel dol op en wilde hen graag betrekken bij de lokale zaken. ,,Zijn initiatief is positief ontvangen door de overkoepelende scholengemeenschap.

Quote Ik mis zijn kennis over het sociaal domein, de samenwer­king en onze gesprekken. Jennie Boer, Fractiegenoot APB Burgemeester Miranda de Vries heeft dat direct na haar aantreden eind 2017 voortvarend opgepakt. ,,Ron stond bekend als een goed luisteraar, gaf gerichte feedback en hij was creatief. Hij beschikte over een bijzonder innovatieve geest. ,,Ik mis zijn kennis over het sociaal domein, de samenwerking en onze gesprekken’', zegt Boer. ,,En hij was een enorm geliefd mens.”

Van der Wulp vult aan: ,,Niet alleen in onze eigen fractie, maar in de hele gemeenteraad.” Helaas liet zijn lichaam hem vroegtijdig in de steek. Hij was nog niet klaar met het politieke handwerk.

