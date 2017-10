Gewonden na botsing op A58, snelweg weer open

College Etten-Leur neigt naar open houden coffeeshop Noorderlight

2 oktober ETTEN-LEUR - Het college van Burgemeester en Wethouders in Etten-Leur heeft een lichte voorkeur voor het openhouden van coffeeshop Noorderlight. ,,Er is geen sprake van overlast in de directe omgeving van Noorderlight aan de Wilhelminalaan en gezien de klandizie voorziet de enige coffeeshop die Etten-Leur telt in een behoefte." Dat stelt het gemeentebestuur in een notitie aan de gemeenteraad.