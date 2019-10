Boosheid en teleurstelling bij personeel Juzt: ‘Grote onzekerheid blijft’

Juzt verkeert al geruime tijd op de rand van een faillissement. Er is nog maar tot maandag geld in kas. De overname van Juzt door zorgorganisatie Crossroads ketste onlangs af.



Medewerkers zijn laaiend over het feit dat de raad van bestuur van Juzt zich in zwijgen hult over hun lot. Achter de schermen is de laatste weken door de negentien West-Brabantse gemeenten als financiers van de jeugdzorg gewerkt aan een plan voor de toekomst.