Boodschap aan nabestaanden gezinsdrama Etten-Leur: ‘Weet dat jullie niet alleen zijn’

Achter glas Wooncen­trum op slot? Dan ‘ontvoeren’ we moeder: ‘We hebben haar opgehaald en meegenomen’

18:29 ETTEN-LEUR - De dag dat duidelijk werd dat woonzorgcentrum Kloostergaard in Etten-leur de deuren zou sluiten voor bezoek, beraamden Ineke en Ed Nelemans een ‘ontvoering’. ,,Ik belde mijn moeder dat ze haar spullen moest pakken. Ik wilde haar niet alleen laten in haar appartement”, vertelt Ineke. ,,We hebben haar opgehaald en meegenomen.”