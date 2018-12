Kaartver­koop kerstvoor­stel­ling Et­ten-Leur loopt als een trein: ook generale repetitie gaat in de aanbieding

13 december ETTEN-LEUR - De belangstelling voor de derde editie van de jaarlijkse kerstvoorstelling in Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur is zo groot dat de uitvoering, die zondag om 15.00 uur begint, stijf uitverkocht is.