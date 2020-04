Boete voor zes personen die samen buiten sporten op toestellen in Etten-Leur

Scooterrij­der (16) zonder rijbewijs botst tegen politiewa­gen: na achtervol­ging in Et­ten-Leur aangehou­den

18 april ETTEN-LEUR - Een jonge scooterrijder (16) zonder rijbewijs is vrijdagmiddag aangehouden in Etten-Leur. De jongen uit de gemeente Rucphen had geen zin in een politiecontrole en ging ervandoor. Dat mondde uit in een korte achtervolging, aldus de politie.