Boete voor filmers A58 bij Etten-Leur mag nog veel hoger

Op mijn sombere dagen denk ik: dit is Nederland anno 2018. Dit is het land, in één verhaal gevangen. Mensen die hulpverleners hinderen en gevaarlijk rijgedrag vertonen, enkel en alleen om een foto of een filmpje te maken van een ongeluk. Een ongeval waar mensen bij betrokken zijn. Die familie hebben en vrienden die misschien via internet erachter komen dat er iets vreselijks met hun geliefde is gebeurd. Alleen omdat een paar idioten wat likes willen scoren met een filmpje dat ze op internet kunnen slingeren.

En bij elk bericht over ongelukfilmers, moet ik denken aan een verhaal van jaren geleden. Er was een ongeluk gebeurd in Utrecht. Een meisje dat ik via via kende en ooit wel eens op een feestje had ontmoet, wachtte die dag op haar vriend. Hij kwam maar niet thuis. Toen hoorde ze dat er vlak bij haar huis iets ergs was gebeurd. Ze rende ernaartoe en zag op de weg een petje liggen dat ze herkende uit duizenden.