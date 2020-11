‘Boeren zijn honkvast, ze verhuizen niet zo snel’

En als we dan een keer nieuwe bewoners krijgen, is dat best spannend. Doen ze niet moeilijk als we weer eens laat bezig zijn met de oogstwerkzaamheden? Of als we de dierlijke mest uitrijden met het bijbehorende 'boeren luchtje'? Of als er een paar bomen gesnoeid moeten worden die te veel 'overhangen'? Gelukkig hebben we hier geen rijdende-rechter-verhalen, maar drinken we een goeie bak koffie en overleggen we met elkaar!