Boek als ode aan zorgverleners in hospice: ‘Laatste, maar mooie fase in iemands leven’

ETTEN-LEUR - ,,Ik kruip zo in mijn eigen personages tijdens het schrijven, dat ik er last van kan hebben”, vertelt Mary van Duuren (56) uit Etten-Leur. Haar vierde boek, Paarse Harten, is deels geïnspireerd door Hospice Marianahof aan de San Francescolaan. ,,Het is de laatste, maar ook een mooie fase in iemands leven.”

Mary’s passie voor schrijven begon toen zij en haar man twee kinderen adopteerden uit Colombia. Daar schreef ze toentertijd over op Hyves. ,,Ik kreeg veel reacties van mensen die ik raakte met mijn woorden. Toen had ik een agentschap in sieradenmerken waarvoor ik het hele land door reisde. Daar was ik niet zo blij meer mee. Toen ik drie jaar geleden probeerde uit te vinden wat ik dan met mijn leven wilde doen, kwam schrijven steeds naar boven. Ik besloot mijn eerste boek te gaan schrijven.”

Een roman schrijf je niet zomaar

Dat eerste boek was een verzameling van de blogs die ze eerder schreef. Haar gehoorproblemen waren het ontwerp van het tweede boek. Haar derde boek, De Schittering In De Diepte, was haar eerste roman. ,,Een roman schrijf je niet zomaar. Het was een moeilijk proces. Ik moest voor een breder publiek schrijven, mijn eigen verhalen werden vooral gelezen door mensen die me kennen of die ook last hebben van gehoorproblemen. Nu moest ik meer mensen bereiken.”

Ze kreeg de smaak voor fictieromans te pakken, en begon meteen aan Paarse Harten. Daar is ze meer dan een jaar mee bezig geweest. ,,Ik heb altijd het doel om een positieve boodschap over te brengen”, vertelt de Etten-Leurse.

Vrijwilligster in het hospice