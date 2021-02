Boa’s Etten-Leur krijgen hulp van big brother: bodycam voor elke handhaver

De gemeente heeft zeven boa’s (buitengewoon opsporings ambtenaren) in dienst. Zij dragen de bodycams sinds deze week. Die cameraatjes maken de hele tijd opnames; in principe worden die beelden steeds na 30 seconden weer gewist. Maar als een handhaver in een situatie belandt die uit de hand dreigt te lopen, kan hij of zij een knop indrukken waardoor beelden langer bewaard blijven. Ook de beelden van de 30 seconden daarvoor blijven in zo'n geval opgeslagen, om ook de ‘aanloop’ naar een dreigend moment terug te kunnen halen.