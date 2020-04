Bloemetjes voor de bijtjes: iedereen kan helpen, zegt het Bijengilde

,,De bij is de bron van ons voedsel door de bestuiving. Als je geen bestuiving hebt groeit er niets”, aldus Henk Boot, voorzitter van het lokale bijengilde.

Zowel het Bijengilde als de ANV biedt daarom dit speciale zaaimengsel tegen een vriendelijk prijsje aan, zodat zoveel mogelijk bedrijven en mensen een bijdrage kunnen leveren aan de voedselvoorziening voor de bij. Zo vinden de insecten weer meer 'gezonde hapjes'. En: ,,Overal kan gezaaid worden”, vindt Boot. ,,Ook in de plantenbak op je balkon.”

Er gebeurt overigens al van alles om de bijen in onze regio een steuntje in de rug te geven. Naast voorzitter van het Bijengilde is Boot bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging tussen Baronie en Markiezaat (ANV) en mede-oprichter van het Bijenlandschap West-Brabant, de grootste netwerkorganisatie voor bijen in Nederland.

De grens van het collectief loopt van ongeveer Baarle-Nassau, Gilze, Drimmelen tot aan de provincie Zeeland. Daarin nemen alle gemeenten, het Brabants Landschap, Waterschap Brabantse Delta, de Suiker Unie, Fruitport West-Brabant, alle fruitkwekers, buisleidingenstraat van Rotterdam naar Antwerpen, diverse coöperaties en natuurlijk de bijenverenigingen in West-Brabant deel.

Goed maaibeleid

,,Het doel van het Bijenlandschap West-Brabant is om een goed maai- en bermbeleid te realiseren en een goede biodiversiteit te creëren voor alle bestuivende insecten, en daar horen de bijen ook bij want die hebben het al jaren het ergste te verduren”, volgens Boot. ,,Door samenwerking kunnen we kosten besparen.”

Het ZLTO werd benaderd om zonnebloemen rond het maïsveld te planten, de ANV stimuleert de aanplant van bomen, drachtplanten en het aanbrengen van houtwallen. Langs de akkerranden worden bloemen gezaaid en het project ‘Netjes op ’t erf’ levert een kleurig plaatje op bij boerderijen en woonhuizen.

Het speciale zaadmengsel is in diverse hoeveelheden te verkrijgen. Van zakjes voor één vierkante meter tot zakken van 3 kilo, goed voor wel duizend vierkante meter. De prijs bedraagt dertig euro per kilo. Bestellen en informatie aanvragen kan via de mail bij ANV (veldcoordinator@anv-baronie-markiezaat.nl) en het Bijengilde (denhill@hetnet.nl).