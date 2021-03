Bloedende vrouw rolt met agenten over de grond: ‘Geen kans voor politie om zich te beschermen tegen corona’

Wie in Et­ten-Leur samen wil sporten, moet de tent in

19 maart ETTEN-LEUR - Fitnessen kan weer! Bij Medisports in Etten-Leur staat sinds 17 maart een grote tent op het parkeerterrein om sporters eindelijk weer de kans te geven hun spieren te rekken en te strekken. In eerste instantie verbood de gemeente dat, maar nu is er dan tóch toestemming verleend.