Blikvanger voor de Open Atelier Route in de Oude Bredaseweg in Etten-Leur

Werk Marten Toonder centraal in nieuwe expositie Drukkerij­mu­se­um Et­ten-Leur

10 september ETTEN-LEUR - Het Drukkerijmuseum in Etten-Leur haalt nog dit jaar een expositie met werk van Marten Toonder in huis. Die legendarische striptekenaar is onder meer de geestelijk vader van de verhalen waarin Olivier B. Bommel en Tom Poes de hoofdrollen vervullen.