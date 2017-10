Blijheid bij medewerkers Noorderlight X: coffeeshop Etten-Leur blijft open

Tevreden

De uitspraak van het college van Burgemeester en Wethouders stelt Farid tevreden, ondanks dat de uitspraak niet als een grote verrassing voor hem lijkt te komen. "Wij kunnen goed met de gemeente door één deur, dat is altijd zo geweest. Ook met de politie, trouwens." Dit komt volgens Farid onder andere door het ontbreken van overlast. "Het is rustig, we hebben niks te klagen."

De rust waar Farid over praat, is op een doodgewone dinsdagmiddag in de Wilhelminalaan merkbaar. Een klant die de shop verlaat, wordt vriendelijk gegroet door een passant. Verder is het stil op straat. De rolluiken van de naastgelegen fietsenwinkel en 'phoneshop' zijn gesloten, wellicht voor de lunchpauze.

Geen overlast

Een postbezorger van Sandd maakt haar ronde door de wijk. "Ik woon hier zelf niet maar kom regelmatig in de Wilhelminalaan om de post te bezorgen. Voor zover ik weet is er totaal geen sprake van overlast in de wijk." Het verbaast haar dan ook niet dat de shop hoogstwaarschijnlijk open blijft. "Als niemand er last van ondervindt, dan is dat toch prima? Het zal heus de ene keer wat drukker zijn dan de andere keer, maar dat heb je in ieder soort winkel. Volgens mij komen klanten hier gewoon hun spulletje halen en zijn ze dan gelijk weer weg. Ik heb in ieder geval nog nooit iets geks gezien of meegemaakt."