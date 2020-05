Blijdschap bij de bibliotheek, maar ook een ‘knoop in onze maag’

Blijdschap over de heropening overheerst, zegt Willeke Rosdorff van de bibliotheek in Nieuwe Nobelaer. ,,We vinden het fijn dat we meer voor mensen kunnen betekenen. Vaste bezoekers staan al op de ramen te tikken of we open zijn, en we zien ook op sociale media en in onze mailbox dat we gemist worden.”

De afgelopen weken werkte de bieb met verrassingspakketten en een afhaalbieb: medewerkers kozen daarbij boeken uit die mensen op konden komen halen. Maar mensen wilden ondertussen erg graag weer zélf hun leesvoer komen kiezen, merkte Rosdorff.

Dus het is mooi dat die optie vanaf maandag weer beschikbaar is. Alleen: voorlopig is de bieb er ook echt puur om boeken uit te zoeken. Op een snelle, vrij zakelijke manier.

Rosdorff: ,,En dat zorgt voor een knoop in mijn buik. Omdat de vaste bezoekers die nu op het raam tikken vaak mensen zijn die hier vooral komen voor het sociale aspect. Een kop koffie, een praatje. En die sociale rol kunnen we voorlopig niet vervullen.”

Geen koffie, geen leescafé

Want Nieuwe Nobelaer stelt bij de heropening strikte regels in, om de kans dat mensen er besmet raken met corona te minimaliseren. Bezoekers moet alleen komen, via de hoofdingang van het pand. Er mogen maximaal 25 mensen tegelijk naar binnen, die medewerkers tellen aan de hand van verplichte winkelmandjes. De computers zijn buiten gebruik, de koffiecorner en het leescafé dicht.

Zo houdt Nieuwe Nobelaer zich aan de richtlijnen van het RIVM en bibliothekenkoepel VOB. En dan nóg kun je nooit helemaal uitsluiten dat het virus ergens opduikt, weet Rosdorff. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang virusdeeltjes intact blijven op papier en kunststof. Maar dát besmetting via oppervlakken mogelijk is, is wel bekend.

,,Daarom gaan boeken die worden ingeleverd 72 uur ‘in quarantaine’, voor we ze schoonmaken en terugzetten.” Dan schuilt er nog een risico in mensen die boeken uit de kast pakken tijdens het ‘snuffelen’ en weer terugzetten: ,,Ook daar proberen we rekening mee te houden: bij de ingang vraagt een medewerker of mensen klachten hebben, en daar kunnen ze ook hun handen desinfecteren.”

Ook bij bijvoorbeeld het boodschappen doen of het aannemen van pakketjes raken mensen spullen aan die anderen hebben aangeraakt. Het RIVM adviseert mensen om in die situaties hun gezicht niet aan te raken tot ze hun handen grondig met zeep kunnen wassen. Wie zich daaraan houdt, kan niet besmet raken via oppervlakken.