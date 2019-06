Bizarre actie oppositie Etten-Leur: ‘De democratie wordt met voeten getreden’

De gemeenteraad van Etten-Leur was maandagavond bijeen om te praten over de Kadernota. Dat is een belangrijk en lijvig stuk, waarin B en W hun plannen voor de komende jaren ontvouwen. De politieke partijen mogen daar vervolgens op ‘schieten’, of hun instemming mee betuigen. Doel is te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, waarin uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn.