Binnenbrand in Burgemeester Etten-Leur: 'Snel op zoek naar nieuw onderkomen'

ETTEN-LEUR - "We kunnen door met ons werk, maar klanten ontvangen is hier de komende tijd niet mogelijk. Dus we moeten zo snel mogelijk op zoek naar een nieuw onderkomen. Gelukkig heeft de gemeente hulp toegezegd."

Aldus Ries Deijkers, eigenaar van het online marketingbedrijf Trusted Rebels in Etten-Leur. Deijkers huurt kantoorruimte in het pand Markt 40, waarin voorheen café De Burgemeester op de Markt gevestigd was.

Deijkers, woensdagmorgen om 10.15 uur: "Ik kom net binnen, dus ik kan nog niets zeggen over oorzaak of schade." Dat moet onderzoek door de brandweer uitwijzen. "Gelukkig kunnen we wel door met ons werk, want alles staat in de cloud. Dus met een bureau en een internetverbinding zijn we al een heel eind."

De brand werd midden in de nacht ontdekt door beveiligingsmensen die in de buurt waren vanwege de kermis in Etten-Leur. De kermis was op dat moment al dicht. Direct werd opgeschaald naar een grote brand en de collega's van de brandweer uit Hoeven kwamen om assistentie te verlenen. Daarbij werden drie wagens ingezet en werd extra water aangevoerd.

Quote Als brandweer weet je dan dat je een probleem hebt Marieke van Wijk

Volgens Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was sprake van een complexe brand. "Het is een langgerekt oud pand, vol gangetjes en zaaltjes. Het vuur kan zich tussen plafonds en muren gemakkelijk verspreiden. Als brandweer weet je dan dat je een probleem hebt. Maar omdat snel werd opgeschaald wisten we dat probleem goed te tackelen."