Binnen twee dagen uitverkocht: Indoor Trekkertrek Etten-Leur

De jaarlijkse tractorpullingwedstrijd in Stal 't Sander, een manege in Etten-Leur, is compleet uitverkocht. Het evenement is pas op 29 december, maar er is geen enkele kaart meer te krijgen. ,,Een paar jaar geleden konden bezoekers op de dag zelf nog een entreebewijs kopen", zegt Corné Bastiaansen namens de organisatie. ,,Twee jaar geleden ging het allemaal nog maar net. Vorig jaar waren we net voor kerst uitverkocht en nu zijn we dat al op de tweede dag van de voorverkoop."