Bijzondere kunst in De Achtertuin: ‘Bij dieren kan ik tot rust komen, die praten niet terug’

De Achtertuin, een sfeervol ingerichte tuin voor mensen met een beperking, vereenzaamde ouderen en dementerenden, biedt rust en inspiratie van de natuur. Dat bracht Lian Baremans, die in 2014 haar tuin voor hen liet aanleggen, op het idee om een tentoonstelling in te richten van mensen met een beperking gecombineerd met werk van (semi)professionals.

Toevalligerwijs viel de door haar geplande datum, 19 september, gelijk met de Open Atelier Route. Dat is een driedaags evenement van locatiehouders die hun ruimte gebruiken om hun kunst en die van anderen te tonen aan de kunstliefhebber. Overleg volgde en het resultaat is een samenwerking waarbij De Achtertuin in de promotieronde van de Route wordt opgenomen.

Lian Baremans: 'Ik wilde graag een podium bieden voor kunst van mensen met een beperking'.

Van fotografie tot striptekeningen

Baremans vertelt: ,,Ik wilde graag een podium bieden voor kunst van mensen met een beperking en verbinding creëren tussen de verschillende kunstenaars zodat die elkaar kunnen inspireren.”

Tot nu toe zijn er aanmeldingen van vijf kunstenaars met een beperking die fotografie, schilderijen en bewerkt hout zullen exposeren en vijf (semi)professionals met onder andere keramiek, schilderkunst en striptekeningen.

Een van de kunstenaars - met een lichte beperking - is dochter Tanja Baremans (30), die niet alleen goud won met tennis tijdens de Special Olympics in Abu Dhabi in 2019, maar ook prachtige natuurfoto’s maakt.

Een van de kunstenaars - met een lichte beperking - is Tanja Baremans, die prachtige natuurfoto's maakt.

Altijd dieren

Zij ontdekte de fotografie met haar eerste smartphone en kocht vervolgens een camera waarmee zij de natuur vastlegt, voornamelijk in De Achtertuin. ,,Altijd dieren en bloemen, nooit mensen,” vertelt ze. ,,Bij dieren kan ik tot rust komen, die praten niet terug. Ik heb een opleiding dierenverzorging gehad en daar heb ik geleerd dieren te observeren. Die vertellen op hun manier een verhaal en dat zie je in mijn foto’s terug.”

Anja Taks ontdekte haar liefde voor keramiek in 2011. Zij bezocht in dat jaar het inloophuis de Honingraad in Breda, toen zij herstellende was van kanker.

Quote Eerst was ik bang voor vieze nagels, maar aan het eind van de dag was ik verkocht Anja Taks, Kunstenaar

,,Ik maakte daar kennis met klei en was eerst bang voor vieze nagels, maar aan het eind van de dag was ik verkocht, waren die nagels niet belangrijk meer. Je kunt zo veel creativiteit kwijt in werken met klei.” Haar eerste creatie, een olifant, verkoopt ze niet. ,,Daar zit te veel emotie in.” De keramiste werkt uitsluitend in opdracht.

Vanaf 19 september

De expositie in De Achtertuin, muzikaal omlijst door zanggroep Trekdrop en de Zuurtjes, is alleen te bezichtigen op zondag 19 september van 13.00 tot 16.00 uur. De parkeerplaats en De Achtertuin zijn via het rijpad voorbij het woonhuis, Hilsebaan 108, te bereiken.

Anja Taks ontdekte haar liefde voor keramiek in 2011: 'Je kunt zo veel creativiteit kwijt in werken met klei'.