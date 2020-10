Bijspijkerles populair: ‘Thuis doe ik niks, hier wel’

De taxi staat stil... en de chauffeur zit thuis: ‘We kunnen niet ineens brood verkopen’

10 oktober BREDA/ROOSENDAAL - Taxibedrijven lijden onder de gevolgen van het coronavirus. De horeca, reiswereld en evenementenbranche leveren nauwelijks klanten op. De helft van de omzet is dan ook verdampt. Werkloosheid dreigt. ,,Maar in zak en as zitten heeft geen zin, we moeten door.”