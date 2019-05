Bijna groen licht voor onderzoek naar bedrijventerrein Middendonk-Oost

Minuut stilte bij wedstrij­den Internos voor omgekomen Sten Ideler (28) uit Et­ten-Leur

19 mei ETTEN-LEUR – ‘Hij hoorde gewoon bij de club’, ‘Het was een graag geziene gast’ ‘Ontzettend sportief’. Deze geluiden klinken uit de kantine van voetbalvereniging Internos in Etten-Leur. Ook al was hij inmiddels een oud-speler, iedereen kent de verongelukte Sten Ideler (28) uit Etten-Leur.