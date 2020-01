Bijna 600 bestuurders moeten blazen bij grote alcoholcontrole in Etten-Leur

Open dag KSE in Et­ten-Leur: 'Ik heb zin in de middelbare school, maar vind het ook spannend’

11 januari ETTEN-LEUR - Minecraft spelen, een drone besturen of contact maken met de schoolrobot; het kon allemaal bij de open dag van het KSE in Etten-Leur zaterdag. De school trok een hoop nieuwsgierige kinderen uit de regio. In totaal kwamen er 3.000 bezoekers op de open dag.