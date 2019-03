Bijenmarkt Etten-Leur: ‘Bijen zijn essentieel voor onze voedselvoorziening’

ETTEN-LEUR - Het is niet lang geleden dat we insecten maar met één ding associeerden: overlast. Ze steken, zoemen ‘s nachts en vliegen zich te pletter tegen de voorruit van je auto of het vizier van je helm. Is het je wel eens opgevallen dat dat laatste helemaal niet meer gebeurt?

Niet omdat die beestjes vlieglessen hebben gehad, maar omdat ze er gewoonweg bijna niet meer zijn. Deze week nog in het nieuws: 80 procent van alle vlindersoorten is verdwenen. Code rood, om in alarmtermen te spreken.

Bijenwas

Het was zaterdag goed te merken in het winkelcentrum in het centrum van Etten-Leur. Op de jaarlijkse bijenmarkt is de teneur al lang veranderd van de verkoop van bijenwas naar behoud van de bij. Het insect is ernstig bedreigd. Een ‘nou en?’ kan simpel worden beantwoord: sterft de bij uit, dan gaan wij ook.

Besef

,,Einstein waarschuwde lang geleden al: als de de insecten uitsterven, is het met de mensheid gedaan”, weet Peter Stoop van het Bijengilde Etten-Leur. ,,Insecten, en vooral bijen, zijn essentieel voor onze voedselvoorziening. Zonder insecten groeit er niets meer.”

Stoop zit nu een jaar of vijf bij het gilde. De club houdt zich tegenwoordig vooral bezig met educatie. ,,Dit jaar kregen we al bezoek van 21 groepen van scholen uit Etten-Leur. De gemeente ondersteunt onze activiteiten door leskisten voor de scholen te betalen. Zo weten de leerlingen al een hoop voor ze bij ons komen. Ook op andere terreinen zie je dat het besef groeit. Neem de gemeente die in de omgeving van Zevenbergen en Moerdijk braakliggende terreinen inzaait met bloemen. Dat trekt insecten aan en geeft ze een grotere kans op overleven.”

Bijenkorven

De markt trok als vanouds veel bezoekers. Stoop: ,,Vroeger draaide het vooral om de handel van bijenkorven. Dat deden we vanmorgen, en er zijn er toch een stuk of tien verkocht. Dit is trouwens de eerste keer dat we de markt binnen houden. Veel beter, want we waaiden nogal eens weg buiten. Dan is het voor mensen ook niet aantrekkelijk om te blijven staan.”