ETTEN-LEUR - Zijn zorgen over de toekomst van de bijen die hard nodig zijn voor de bestuiving van de gewassen groeien met de dag. Henk Boot, voorzitter van het zestig leden tellende bijengilde Etten-Leur en Omstreken, denkt dat lang niet iedereen in de gaten heeft hoe belangrijk deze insecten zijn voor het evenwicht in de natuur.

De traditionele bijenmarkt op de laatste zaterdag van maart, is zo'n moment om dat weer onder de aandacht te brengen. Daarom staat de vereniging paaszaterdag (31 maart) met vijf kraampjes bijna de hele dag op het Hof van Houte. ,,Etten-Leur zoemt'', zegt Boot over het uitgebreide programma van die dag.

Voorlichting

Het is de allereerste bijenmarkt in 2018 en voor het Ettense gilde wordt het de 41ste keer. Imkers uit de regio verkopen die dag niet alleen hun kastjes aan onder meer fruitboeren, maar er is ook veel aandacht voor voorlichting. Zo krijgen belangstellenden mee wat de wereld met bijen doet, hoe je zelf op een eenvoudige manier een insectenhotel kunt maken, er is een kraampje met allerlei soorten bloemenzaden voor de insecten en er wordt natuurlijk honing verkocht.

Scholen

,,Wij proberen het altijd zo breed mogelijk op te pakken'', zegt Henk Boot. ,,Maar in samenwerking met de provincie, ZLTO en Brabants Landschap zijn we eigenlijk het hele jaar bezig met voorlichting. Zo komen bij mijn eigen imkerij bijna alle groepen vijf en zes van de Etten-Leurse basisscholen een halve dag langs. Wij geven de leerlingen dan van alles mee over het belang van insecten.''

Bijenwas

Tijdens de bijenmarkt kunnen kinderen zelf kaarsjes dompelen in bijenwas, er is een kijkkast waarin hommels zijn te zien en de jeugd krijgt een kleurplaat met een rebus mee.

Lente

Ook laat het bijengilde zien hoe van pijpjes stro (oftewel bunt) korven, mandjes en onderzetters worden gemaakt. ,,Wij worden veel benaderd om naar markten te komen, maar het is niet te doen om overal naar toe te gaan. Met onze traditie in Etten-Leur willen we ook de nieuwe lente inluiden voor de bijen. Bijna het hele gilde is daar die dag actief bij betrokken'', aldus de voorzitter.