Bij Goetjaer in Etten-Leur dansen ze de hele zomer door

,,Ja, we gaan gelukkig weer open. De afgelopen weken hebben we de dansschool coronaproof gemaakt met looproutes en dergelijke", zegt Goetjaer. De afgelopen maanden vielen hem zwaar: ,,Het lastige was dat we steeds niet wisten waar we aan toe waren. Iedere keer bij versoepeling hoop je dat jouw branche ook aan de beurt is. Net als bijvoorbeeld de sportscholen zitten wij helaas achteraan in de rij. Ik voelde me de afgelopen periode vooral heel machteloos ."

Niet aanraken

Goetjaer gaat nog niet meteen 'volle bak'. ,,We zijn gehouden aan de anderhalvemeterregel, dus dat heeft nog wel consequenties. We mogen de cursisten niet aanraken tijdens de lessen, en alleen koppels uit hetzelfde huishouden mogen met elkaar dansen. Ik kan op die manier ongeveer tien paren op de vloer laten dansen. De groepen zijn dus beduidend kleiner dan normaal. Gezondheid staat uiteraard voorop. Ook de cursisten moeten het gevoel hebben dat we de veiligheid goed op orde hebben. Anders slaan we de plank goed mis."

Heel de zomer door

De school mist door de crisis drie maanden omzet. ,,Dat loop je niet zomaar even in, maar gelukkig zijn we een solide bedrijf. Het is niet anders, helaas", concludeert de dansschooleigenaar. ,,Ik heb wel besloten de hele zomer door te dansen. Normaal hebben we een week of zes zomerstop, maar nu gaan we continu door. Met wat we nu door de versoepeling van de maatregelen kunnen aanbieden, scoren we wel goed. Daar ben ik van overtuigd. Maar zo'n crisis moeten we niet ieder jaar hebben, want dan kun je het echt vergeten."