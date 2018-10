Bij deze men-only barbershop in Etten-Leur kunnen mannen helemaal zichzelf zijn

Dat Ronny L'Abee onlangs met zijn barbershop BarberRonny in Etten-Leur ondernemer van de maand is geworden is volgens hem een mooie waardering voor het ambacht van barbier dat hij met passie uitoefent. ,,Alleen de nominatie voelde voor mij al een grote eer", licht hij bescheiden toe. Met zijn robuuste verschijning, rossig-blonde weerbarstige haardos en vele tattoos, is hij het prototype van ruwe bolster, blanke pit.

Weer op de rails

Na een zwaar jaar in zijn privésituatie, waarin hij onder meer zijn baby-dochtertje verloor, gooide hij het roer om. Nam ontslag bij zijn werkgever bij wie hij ruim zeven jaar werkte en begon vorig jaar zijn barbershop aan de Nieuwe Kerkstraat 50-b. ,,Ik moest mijn leven en dat van mijn gezin op één of andere manier weer op de rails krijgen", vertelt hij.

Haantjesgedrag

,,In mijn barbershop worden mannen op een authentieke manier geknipt en geschoren zoals het hoort", licht hij gedreven toe. De shop is alleen toegankelijk voor mannen. De sfeer die de eigenaar in zijn salon gecreëerd heeft is er vooral één van gezelligheid, bakje koffie, muziek en stoere mannenpraat. ,,Het is hier soms een beetje haantjesgedrag van mannen onder elkaar. Ik vind het belangrijk dat mannen hier vooral zichzelf kunnen zijn."