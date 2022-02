Bij deze kinderopvang tussen de koeien draait het om spelen, ontdekken en vooral veel plezier maken

Toename vraag vergunning voor huisves­ting arbeidsmi­gran­ten in woonwijken Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Recente berichtgeving over de centrale huisvesting van arbeidsmigranten in Etten-Leur leidt tot een toename van de vraag om vergunning voor de huisvesting van deze werknemers in de wijken.

9 februari