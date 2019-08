Bierbrouwwedstrijd bij derde editie Etten-Leurs bierfestival Cheers

‘Ik hoop dat straks heel Et­ten-Leur eetbaar wordt’

26 augustus ETTEN-LEUR - ,,Straks is heel Etten-Leur eetbaar”, zegt Paul Bluemink hoopvol. Hij is initiatiefnemer van de Plukroute in Etten-Leur, die zondagmiddag officieel geopend werd in de Bollenstraat. Daar hebben vrijwilligers appel-, pruimen- en perenbomen geplant waarvan iedereen gratis de vruchten mag plukken.