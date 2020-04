Bibliotheek start actie met gratis leesvoer opnieuw op: dit keer vooral tijdschriften

Onderne­mers houden de moed erin met ‘cadeaubon­nen­ket­ting’

1 april ETTEN-LEUR - Ondernemers in Etten-Leur hebben de ouderwetse kettingbrief nieuw leven ingeblazen, om elkaar in deze lastige tijden een steuntje in de rug te bieden. Maar dan wel nét even anders: de bedrijven vormen samen een cadeaubonnen-ketting.