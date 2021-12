Bezwaar tegen twee plannen, familie doet emotionele oproep: ‘We zijn er volledig door van slag’

‘Moeders die eindeloos piekeren, zijn soms met één gesprek al geholpen’

ETTEN-LEUR - Een kind krijgen is altijd spannend. Maar soms werpen eindeloos gepieker of andere problemen een onnodige schaduw over een gezin. In Etten-Leur kunnen kersverse ouders dan een steuntje in de rug krijgen binnen het project Kansrijke Start.

