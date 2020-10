Bezuinigen op wijkgebouwen Etten-Leur? ‘Geen cent eraf. De koning zei het zelf’

Does bevestigt via een woordvoerster: ,,We hebben inderdaad afgelopen woensdag een gesprek gehad dat we als zeer positief ervaren. Het Werkplein Hart van West-Brabant denkt graag mee over hoe we het aantal mensen dat zich inzet bij wijkgebouwen kunnen uitbreiden. We hebben met elkaar afgesproken om hier concreet over in gesprek te gaan.”