‘Bezuinigen moet. Het gaat pijn doen, Etten-Leur’

ETTEN-LEUR - ,,Het gaat pijn doen. Dat is zeker", zegt wethouder Ger de Weert. Etten-Leur moet opnieuw een gat in de begroting van drie miljoen zien te dichten. De keuze van het college: geen verdere verhoging van de ozb, zoals vorig jaar, maar bezuinigen op uitgaven.

B en W hadden graag met de raad gesproken over investeringen in allerlei voorzieningen. Het tegendeel gebeurt. De gemeenteraad zal keuzes moeten maken, bijvoorbeeld voor een verminderde kwaliteit van de buitenruimte of een andere manier van het leveren van zorg.

Citroen

De financiële positie van Etten-Leur leek er best redelijk uit te zien voor dit jaar en de komende jaren, maar daarvoor was de citroen wat uitgaven betreft helemaal uitgeknepen en waren de inwoners met forse verhogingen van onder meer de afvalstoffenheffing (onvermijdelijk) en de ozb geconfronteerd. Etten-Leur kon zelfs al weer nadenken over de mogelijkheid van sparen.

Maar: de gemeente ziet de kosten van met name het Sociaal Domein (met name jeugdzorg, WMO en participatie) fors stijgen. Dat is een landelijk probleem. Veel meer jongeren hebben hulp nodig en het aantal mensen dat, bijvoorbeeld door vergrijzing, aanspraak doet op de WMO is explosief gestegen.

Etten-Leur ziet zich daardoor geconfronteerd met een kostenstijging van 2,8 miljoen, die ze weliswaar met andere gemeenten bij het Rijk terug probeert te halen, maar waar de gemeente wel eerst zelf een oplossing voor moet zien te vinden.

Ambtenaren gaan nu eerst rekenen waar ze een besparing kunnen vinden van 1,5 miljoen euro op uitgaven voor het Sociaal Domein, een miljoen op het Fysiek Domein (onderhoud van wegen en groen bijvoorbeeld) en ook moet er een half miljoen bespaard worden op de bedrijfsvoering. Als ook de gemeenteraad die verdeelsleutel wil hanteren, is het een kwestie van kiezen. Waar kan geld af. Erbij komt er niks.

Daar komt dan nog eens de coronacrisis bovenop. In tegenstelling tot de tekorten op het Sociaal Domein, die structureel zijn, gaat het bij corona om een incidenteel probleem, maar dan wel een die Etten-Leur in het beste geval een miljoen, maar in het slechtste geval vijf miljoen kost.

Quote Ik verwacht op grond van toezeggin­gen dat het Rijk ook ons schadeloos stelt vanwege de gevolgen van corona Ger de Weert, Wethouder gemeente Etten-Leur