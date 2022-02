Bewoonster betrapt inbrekers bij haar huis op heterdaad, twee mannen worden later opgepakt

De rust in de woning aan de Ettenseweg werd maandag rond 19.45 uur bruut verstoord toen de bewoonster opmerkte dat twee mannen probeerden in te breken in haar woning. De verdachten gingen er te voet vandoor, stapten in de Oranjestraat in een auto en reden weg. Maar daarmee was het verhaal nog niet afgelopen. Een oplettende getuige kon namelijk het kenteken noteren.