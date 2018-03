Bewoners Vondellaan worden verlost van plakkerige lindebomen

ETTEN-LEUR - Inwoners van de Vondellaan hoeven binnenkort niet meer te mopperen over plakkerige bomen in hun straat. De gemeente Etten-Leur is maandag begonnen met het kappen van 73 lindebomen. Met deze klus is tevens het startsein gegeven voor de reconstructie van het gebied waartoe ook de AM de Jonghstraat en de Nicolaas Beetsstraat behoren.

De drie straten krijgen de komende maanden een nieuwe hoofdriolering. De rijbaan en de trottoirs worden herstraat. In de AM de Jonghstraat komen er ter hoogte van de basisschool een paar extra parkeerplekken bij.

Verder weg

Later dit jaar, pas bij de aanvang van het nieuwe plantseizoen in november, voorziet de gemeente de Vondellaan van nieuwe bomen. Om de overlast door wortelopdruk zoveel mogelijk te beperken, komt die nieuwe aanplant een stukje verder van de weg dan in de huidige situatie.

Ook op andere plekken in Etten-Leur wordt er in de eerste weken van maart volop gekapt. Om uiteenlopende redenen verdwijnen er 160 van de ruim 40.000 bomen die de gemeente rijk is. Die bomen zijn ziek, dood of moeten wijken voor reconstructies. Op de meeste plekken komen er weer nieuwe bomen voor terug.

Pianohof

Behalve in de Vondellaan wordt er ook flink gekapt op een gedeelte van de Pianohof. Op de grote groenstrook lopende vanaf de Tamboerijn naar de Grote Toer ter hoogte van de hondenuitlaatvoorziening, moeten in totaal 25 eiken, esdoorns en beuken weg. De bomen worden weggehaald om andere bomen in de groenstrook kans te geven zich beter te ontwikkelen. Een aantal bomen helt over naar achtertuinen van aanliggende woningen en moeten om veiligheidsredenen weg.

Elzen