Bewoners verpleeghuizen kunnen familie weer ontmoeten

ETTEN-LEUR - Goed nieuws voor de bewoners van zorgorganisatie Avoord en hun familie. Vanaf vrijdag 1 mei kunnen de ouderen op alle locaties van Avoord in Etten-Leur, Zundert en Rijsbergen hun naasten weer in de ogen kijken.

Avoord heeft partytenten geregeld die tegen de gebouwen worden geplaatst. Familieleden nemen plaats in de tent en kunnen via een audiosysteem praten met de bewoner. Knuffelen is niet mogelijk, want bewoner en bezoeker zijn van elkaar gescheiden door een raam.

Toch is er, aldus Avoord, op deze manier weer warm contact mogelijk. Vandaar dat de tenten ook ‘warm contact’ zijn gedoopt. ,,Bewoners kunnen weer praten met familie en samen een kopje koffie of thee drinken”, zegt bestuurder Laura Kallenberg die beseft hoe verdrietig het is dat de zorgcentra al wekenlang gesloten zijn voor bezoek.

Quote Onze bewoners kunnen weer praten met familie en samen een kopje koffie of thee drinken Laura Kallenberg, Avoord

In een poging om ouderen en naasten toch bij elkaar te brengen en tegelijkertijd de kans op verdere besmetting met corona te voorkomen, ontstond het idee voor de tenten. Ook zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom is gestart met ’kletstenten’.

Inzet is om elke bewoner één keer in de week gelegenheid te geven om naasten te ontmoeten. Dat mogen steeds dezelfde personen zijn of anderen. Per visite zijn maximaal twee bezoekers toegestaan. Ze nemen plaats in de tent via de ‘bezoekersingang’. Een medewerker van Avoord haalt de bewoner op en plaatst hem of haar aan de andere kant van het raam. De oudere blijft dus in het gebouw. De ontmoeting duurt maximaal 25 minuten. Daarna worden de stoelen gereinigd en kan het volgende gesprek geregeld worden.

Bewoners die positief getest zijn op corona of symptomen van het virus hebben, kunnen niet deelnemen aan de gesprekken.