Bewoners uiten stevige kritiek op plannen over de N640 tussen Halderberge en Etten-Leur

Tijdens de informatieavond van de provincie Noord-Brabant in het Oude Raadhuis in Etten-Leur hebben veel bezoekers kritiek op het uitblijven van de verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur.

Quote We worden wel gehoord, maar er wordt niet naar ons geluisterd Diana Goossens, Inwoner Etten-Leur Diana Goossens uit Etten-Leur, die in de klankbordgroep zit over de weg, windt er geen doekjes om. ,,We zijn al sinds 2017 bezig om op het gedeelte tussen Hoeven en Etten-Leur de snelheid verlaagd te krijgen. Er zijn 18 op- en afritten op die weg. Maar de provincie houdt vast aan zijn plannen. We zijn als klankbordgroep unaniem voor 60 kilometer. We worden wel gehoord, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Nee, het is geen feest vanavond."

Ook Jan Wijnen uit Hoeven is allerminst gelukkig met hoe de weg nu wordt aangepakt, maar gooit het over de cynische boeg. ,,Ik ben heel blij. We krijgen alles wat we willen. 60 kilometer, flitspalen, een rotonde en een verbod op vrachtwagens richting de snelweg. De politiek heeft heel goed naar ons geluisterd. Nee, we krijgen dus helemaal niets. Als er straks ongelukken gebeuren dan is dat de schuld van wethouder Jan Mollen."

Voorzitter Ad Wijnen van de KBO in Hoeven heeft ook de nodige kritiek. Hij vindt dat de fietspaden een stuk breder moeten. ,,Gezien het toenemende aantal fietsers is dat gewoon nodig. Ouderen op de elektrische fiets, mensen die steeds vaker de fiets naar het werk nemen en jongeren. Er is gewoon meer ruimte nodig. Ik vind het fietspad tussen Oud Gastel en Oudenbosch een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten."

CDA-fractievoorzitter Ronnie Buiks uit Etten-Leur constateert dat de provincie ook de nodige, positieve aanpassingen heeft gedaan. ,,Bijvoorbeeld aan de Lage Donk waar verkeersremmende maatregelen zijn genomen. Ook bij het industrieterrein zie ik verbeteringen. Maar ook voor ons blijft het verlagen van de snelheid naar 60 kilometer een cruciaal punt", zegt Buiks.

