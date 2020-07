Bewoners Bazuinlaan willen meer ruimte om hun zegje te doen over herinrichting

ETTEN-LEUR - Bewoners van de Bazuinlaan in Etten-Leur willen meer ruimte om hun zegje te kunnen doen over de herinrichting van hun straat. Het grootste struikelblok is het verminderen van het aantal parkeerplaatsen. Daarvan verdwijnen er 15 aan de Bazuinlaan en 2 aan de Waldhoornlaan.

Vanwege het coronavirus werd een inspraakavond over de herinrichting in maart geschrapt. Nu kunnen bewoners meedoen aan een ‘telefonisch spreekuur’ of schriftelijk hun mening geven, maar niet iedereen vindt dat genoeg.

René Starink, een van de bewoners van de Bazuinlaan: ,,We kregen begin dit jaar een uitnodiging voor een inloopavond op 12 maart. Die is niet doorgegaan vanwege de corona-crisis. Nu ontvangen we een brief met informatie wat er gaat veranderen en mogen we schriftelijk reageren. Maar we willen meer inspraak, dat kan nu volgens mij weer makkelijk geregeld worden.”

Quote De parkeer­druk is hoog. Je kunt niet eens je caravan voor de deur parkeren om die in te laden René Starink, Bewoner Bazuinlaan

Minder parkeerplaatsen zijn voor Starink niet bespreekbaar: ,,De parkeerdruk is vooral ’s avonds hoog. Je kunt niet eens je caravan voor je deur parkeren om die in- of uit te laden”, zegt hij.

May Rijnen, voormalig PvdA-gemeenteraadslid en medebewoner van de Bazuinlaan, is het ermee eens. ,,Minder parkeerplaatsen is geen optie. We krijgen straatklinkers, die maken meer lawaai. En hoe zit het met het groen en de stoep? Ik zou graag een informatieavond willen zodat we vragen kunnen stellen. Een plantekening is niet genoeg.”

Telefonisch spreekuur

Een gemeentewoordvoerder legt uit dat in verband met de onzekerheden rond corona een aantal weken geleden al besloten is tot deze gang van zaken.

,,We hebben een brief gestuurd aan de bewoners met het verzoek vóór 9 juli schriftelijk te reageren op de plannen. We hebben ook een telefonisch ‘spreekuur’ ingesteld waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. We roepen inwoners op zoveel mogelijk te reageren op deze voorlopige plannen.”