Bewoners Banjostraat in Etten-Leur zijn het slechte wegdek beu

Eind vorige week viel er een brief in de bus bij de bewoners van de Banjostraat, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof in woonwijk Grauwe Polder. De geplande werkzaamheden, die dit kwartaal zouden beginnen, zijn tot na de zomervakantie uitgesteld. En dat is niet voor de eerste keer, zegt Nijhot. ,,In eerste instantie zouden ze halverwege vorig jaar al gebeuren. Maar toen zijn ze uitgesteld tot eind 2018. In december heb ik wederom contact gezocht met de gemeente en werd me gezegd dat ze eind maart, begin april beginnen. Nu is er wederom uitstel. Er leeft inmiddels groot ongenoegen in de wijk. Mensen zijn het beu.”



In de bewonersbrief wordt aangegeven dat uitstel nodig is vanwege 'onvoorziene omstandigheden'. Nijhot: ,,De vorige keer heeft de gemeente mij laten weten dat de aanbesteding nog niet was gedaan. We zijn benieuwd wat nu de reden is."