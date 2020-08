Bewoner (46) aangehouden voor brandstichting in huis Etten-Leur

50 man personeel weg bij Pelikaan Reizen: ‘Hun lot gaat me aan het hart’

11 augustus ZEVENBERGEN - "Je geeft dertig jaar leiding aan een prachtig bedrijf, en in vier maanden glipt het je door de vingers. Door omstandigheden waar je niets aan kunt doen." Het verhaal van John Goverde, eigenaar van Pelikaan Travel Group (PTG) in Zevenbergen, is exemplarisch voor de rampspoed die de reisbranche overkwam door corona.