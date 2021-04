Bewegingsleer voor de kleintjes: Monkey Moves ook in Etten-leur van start

,,Laagdrempelig, speels, vrolijk. Kennismaken met sporten, zelfredzaam worden. Een ontdekkingstocht langs de sporten", zegt Dirk-Wouter Smits. Hij is sinds begin 2019 franchisenemer in Breda. Daar is Monkey Moves al op vier locaties te vinden.

,,En we hebben indoor een parcours, waar ze mogen klimmen en klauteren", zegt Smits. ,,Ze mogen de hoogte in, voelen hoe ze hun hele lichaam kunnen gebruiken.” In Etten-Leur is die mogelijkheid er overigens nog niet, want Monkey Moves heeft in die gemeente nog geen vaste locatie gevonden. Althans niet een die binnen is. Buiten wel, het Oderkerkpark dus.