Bevoorraden supers op zondag houdt Etten-Leurse gemoederen bezig

Verdachte(n) mishande­ling jonge vrouw in Et­ten-Leur al maanden zoek, slachtof­fer scheurt kaak en loopt zware hersen­schud­ding op

14 juli ETTEN-LEUR - De politie is al ruim twee maanden op zoek naar de dader of daders die in mei een inmiddels 18-jarige vrouw in Etten-Leur zwaar toetakelde(n).